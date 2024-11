Schaut man jedoch auf die durchschnittlichen Bewertungen, so brillieren andere Namen. Den höchsten Score mit 95,5 Punkten holt sich die Alternative Bank Schweiz (ABS) gleich in zwei Kategorien: Kreditangebot für Geschäftskunden, aber auch, wenn es um die Beratungsqualität in diesem Kundensegment geht. Auch im Bereich «Beste Bank für Geschäftskunden KMU» schafft es die ABS mit 91,9 Punkten auf den Thron.