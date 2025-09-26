Er werde noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen. Interimistisch übernehme Vorstandsvorsitzender Olaf Heinrich die Aufgabe als Finanzvorstand zusätzlich. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet und rechne mit einem baldigen Abschluss.