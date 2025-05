Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im Vergleich zum Vorquartal um 14 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Sevenum mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem operativen Gewinn in dieser Höhe gerechnet.