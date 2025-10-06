Research Partners senkt das Kursziel für DocMorris zwar auf 12,50 von 14 Franken, bleibt damit aber noch deutlich über der gegenwärtigen Notierung von 6,30 Franken. Die Einstufung lautet zudem weiterhin «Kaufen». Der zuständige Analyst geht bei den Umsatzzahlen von keinen grossen Überraschungen aus. Wie üblich stehe auf Umsatzseite vor allem die Entwicklung bei den rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) im Fokus. Hier rechne er in Lokalwährungen mit einer sequenziellen Zunahme. Das Update zum dritten Quartal folgt am 16. Oktober.