Zum Wochenauftakt schiessen die Aktien des DocMorris-Konkurrenten Redcare Pharmacy um bis zu 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im dritten Quartal den Umsatz um 25 Prozent auf 719 Millionen Euro gesteigert, damit die Erwartungen erfüllt und sieht sich bei den Jahreszielen auf Kurs. Dabei kletterten die Umsätze mit rezeptpflichtigen Präparaten (Rx-Umsatz) um 42,3 Prozent auf 272 Millionen Euro. Den Angaben des Managements zufolge bleibt das Wachstum profitabel: Die operative Marge nach neun Monaten liege innerhalb der Spanne von 2 bis 2,5 Prozent für das Gesamtjahr, hiess es.
Research Partners senkt das Kursziel für DocMorris zwar auf 12,50 von 14 Franken, bleibt damit aber noch deutlich über der gegenwärtigen Notierung von 6,30 Franken. Die Einstufung lautet zudem weiterhin «Kaufen». Der zuständige Analyst geht bei den Umsatzzahlen von keinen grossen Überraschungen aus. Wie üblich stehe auf Umsatzseite vor allem die Entwicklung bei den rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) im Fokus. Hier rechne er in Lokalwährungen mit einer sequenziellen Zunahme. Das Update zum dritten Quartal folgt am 16. Oktober.
Die Halbjahreszahlen, die Mitte August präsentiert wurden, schmeckten den Anlegern nicht. Die Aktie fiel am Berichtstag um 11 Prozent. Wohl stieg der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 7,9 Prozent auf 572,1 Millionen Franken, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Ausserdem schrieb die Online-Apotheke erneut rote Zahlen. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 61,6 Millionen.
Angesichts der Kapitalerhöhung und der damit verfügbar gewordenen Mitteln stehe DocMorris unter Druck, einen starken Hochlauf bei den Rx-Umsätzen zu erzielen, schrieb die Zürcher Kantonalbank. Das Unternehmen werde das eigene Geschäftskonzept und seine Profitabilität beweisen müssen.
