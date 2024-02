Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung von Reddit kündigt das Internet-Forum den seit längerem erwarteten Börsengang offiziell an. In der Anmeldung für den Gang an den Aktienmarkt (IPO) im März wies das Unternehmen am Donnerstag einen Verlust von 90,8 Millionen Dollar für das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 804 Millionen Dollar geklettert. Reddit macht seinen Umsatz hauptsächlich durch Werbung und bietet auch einen Premium-Zugang für 5,99 Dollar pro Monat an, hat aber noch keinen Gewinn erwirtschaftet. Bereits im Januar hatte Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass der Gang aufs Parkett bis Ende März erfolgen soll.