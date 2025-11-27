Um eine Kategorie hochgestuft wurden dagegen die Bank of America und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die künftig einen Puffer von zwei (bisher 1,5) Prozent brauchen. Die weltweit systemrelevanteste Bank bleibt JPMorgan, die als einzige in der zweithöchsten Kategorie steht. Die höchste, bei der ein Zusatzpuffer von 3,5 Prozent fällig würde, bleibt traditionell unbesetzt. Auf der Liste der systemrelevanten Banken stehen die gleichen Namen wie im Vorjahr. Die schweizerische UBS bleibt in der 1,5-Prozent-Kategorie.