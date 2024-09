Prestigeobjekte wie die Fünf Höfe und der Mangel an ernsthaftem Wettbewerb locken nach Ansicht von Henning Koch, dem Vorstandsvorsitzenden des Fondsmanagers Commerz Real AG, wieder private Investoren an, die sich aus dem Markt zurückgezogen hatten, als andere Käufer besonders aktiv waren. «Das sind alles Investoren, die sich in der Regel nicht an langen Bieterverfahren und Preiskämpfen beteiligen wollen, sondern Wert auf einen vertraulichen, exklusiven Zugang legen», so Koch.