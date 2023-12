An der Londoner Börse legte der Kurs um fast fünf Prozent zu. Die Hauptnotierung an der London Stock Exchange, für die sich das Unternehmen 2014 wegen der Fusion mit der britischen TUI Travel entschied, könnte bald Geschichte sein. Der Vorstand prüft auf Anregung von Investoren ein Delisting und die Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Börse, was das Tor zum MDax öffnen könnte. Der Aktienhandel habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr auf die an der Regionalbörse Hannover notierte Aktie verlagert, teilte TUI mit. Auf das wichtige Reisegeschäft in Grossbritannien würde sich ein Börsenabschied von London nicht auswirken, erklärte Vorstandschef Ebel. Der Hauptversammlung im Februar soll ein Entscheidungsvorschlag vorgelegt werden.