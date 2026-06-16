Die Goldpreise haben sich in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt. Gestützt wurde die Rally durch eine deutliche Beschleunigung der Käufe durch Zentralbanken. Ein Teil dieser Gewinne wurde in diesem Jahr wieder zunichtegemacht, da der Nahostkonflikt die Energiekosten in die Höhe trieb und Spekulationen darüber befeuerte, dass die Zinsen längerfristig höher bleiben müssen. Das schmälerte die Attraktivität des nicht verzinslichen Edelmetalls. Die Preise fielen zuletzt auf den niedrigsten Stand seit November.