Der S&P 500 und der Nasdaq erreichen neue Höchststände. Der Dow-Jones-Index notiert 0,3 Prozent höher bei 49.800 Punkten. Der S&P 500 rückt um 0,6 Prozent auf 7250 Zähler vor, der Nasdaq gewinnt 0,8 Prozent auf 25.086 Punkte. Positiv aufgenommen wurde ein iranischer Medienbericht, wonach Teheran den USA über pakistanische Vermittler einen neuen Vorschlag für Verhandlungen unterbreitet hat.
Bei den Einzelwerten stand Apple im Fokus. Die Aktien sprangen um knapp fünf Prozent nach oben. Eine robuste Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 und dem MacBook Neo hatte den Konzern zu einer optimistischen Umsatzprognose veranlasst. Auch im Software-Sektor griffen Anleger zu, nachdem Atlassian seine Jahresziele angehoben hatte. Die Papiere schossen um fast 28 Prozent in die Höhe. Die Titel Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron traten nach Quartalsbilanzen auf der Stelle.
Insgesamt steuert die Wall Street auf eine starke Berichtssaison zu. Analysten erwarten laut LSEG-Daten für das erste Quartal ein Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen von knapp 28 Prozent. Dennoch äusserten einige Investoren Bedenken hinsichtlich der hohen Ausgaben der Tech-Konzerne für Künstliche Intelligenz (KI). Gleichzeitig mahnten Konjunkturdaten zur Vorsicht: Zwar blieb die US-Industrie im April stabil, doch die Blockade der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus führte zu Lieferengpässen. Dies trieb die Preise für Rohstoffe auf ein Vier-Jahres-Hoch.
(Reuters)