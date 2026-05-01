Insgesamt steuert die Wall Street auf eine starke Berichtssaison zu. Analysten ​erwarten ​laut LSEG-Daten für das erste ⁠Quartal ein Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen von knapp ​28 Prozent. Dennoch äusserten ⁠einige Investoren Bedenken hinsichtlich der hohen Ausgaben der Tech-Konzerne für ‌Künstliche Intelligenz (KI). Gleichzeitig mahnten Konjunkturdaten zur Vorsicht: Zwar blieb die US-Industrie im April stabil, doch die Blockade der Schifffahrt ‌durch die Strasse von Hormus führte zu Lieferengpässen. ​Dies trieb die Preise für Rohstoffe auf ein Vier-Jahres-Hoch.