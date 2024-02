US-Wirtschaft legt Daten vor

Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, dürften in der neuen Woche unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Güter (Dienstag), die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (Mittwoch) und die Ausgaben privater Haushalte (Donnerstag) zeigen. «In den USA ist selbst eine milde Rezession unwahrscheinlich geworden», heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Aus ihrer Sicht sollte die Lockerung der Geldpolitik daher deutlich geringer ausfallen als bislang erwartet. So werde nun nicht mehr mit acht Zinssenkungen, sondern mit fünf Schritten gerechnet, drei davon in diesem Jahr und zwei 2025.