Mit dem Anstieg um mehr als die Hälfte sticht Gold in diesem Jahr ohnehin die meisten anderen Anlageklassen aus. Selbst der Bitcoin, der wie Gold von den geopolitischen Krisen und der politischen Unsicherheit profitiert, kann da nicht mithalten. Die älteste und bekannteste Digitalwährung der Welt hatte zwar am Montag mit Kursen von mehr als 126'000 Dollar ebenfalls eine Bestmarke erklommen.