Die vom Unternehmen gesponserte randomisierte, kontrollierte Crossover-Studie wurde von der Inherited Metabolic Disorders Unit am Birmingham Children's Hospital an pädiatrischen Patienten mit klassischer PKU durchgeführt. In der Studie wurde PKU Golike mit Standard-Aminosäure-Proteinersatzprodukten verglichen, um die Stoffwechselparameter während des nächtlichen Fastens, der längsten Nüchternperiode innerhalb von 24 Stunden, zu kontrollieren.