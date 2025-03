Mit einer robusten Pipeline und Barreserven in Höhe von rund 15 Millionen Franken sowie einer nicht in Anspruch genommenen Eigenkapitalfazilität in Höhe von 50 Millionen Franken sei Relief zuversichtlich, die Entwicklungsstrategie umsetzen zu können, heisst es weiter. Einen umfassenden Geschäftsbericht werde das Unternehmen mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 am 10. April vorlegen.