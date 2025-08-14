Der Umsatzrückgang sei in erster Linie auf den Wegfall von einmaligen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum sowie auf ein schlankeres Vermarktungsmodell und die frühere Monetarisierung von Lizenzgebühren zurückzuführen, hiess es in der Mitteilung. Der Rückgang habe aber durch anhaltende Kosteneinsparungen aus dem Jahr 2024 ausgeglichen werden können.