Unter dem Strich resultierte damit nur noch ein Verlust von 4,6 Millionen Franken. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag das Minus noch bei 56,5 Millionen. Die zur Verfügung stehenden Barmittel lagen per Ende Juni noch bei 10,7 Millionen Franken (Ende 2023: 14,6 Mio). Per Ende August hätten die Barmittel aber wieder 15,1 Millionen erreicht und dürften den Betrieb bis mindesten 2026 sichern, so Relief.