"Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Umwandlung von Relief Therapeutics in ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen im Jahr 2022 gemacht", wird CEO Jack Weinstein in der Mitteilung zitiert. So habe das Unternehmen sein Portfolio an geistigem Eigentum mit mehreren neuen Patenten und mit der Einführung der PKU Golike-Produktlinie in den USA im Oktober und der anschliessenden Einführung der neuen PKU Golike-Riegel in den USA und Europa Anfang dieses Jahres gestärkt.