Diese Vereinbarung füge sich in die Strategie von Relief ein, künftig die Golike-Produkte sowohl in den USA als auch in Europa überwiegend auf Partnerschaftsmodelle umzustellen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Relief erhalte von Eton eine Vorauszahlung in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar und habe Anspruch auf weitere 2,0 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen sowie auf Lizenzgebühren im mittleren Zehntelbereich (mid-teens) vom Nettoumsatz.