Das Biopharmaunternehmen Relief Therapeutics und die NeuroX Group firmieren nun neu gemeinsam unter dem Namen MindMaze Therapeutics Holding SA. Durch die Integration bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen in den Bereichen digitale Neurotherapeutika, Pharmaprodukte, innovative Medizingeräte, Datenmanagement und KI-basierte Plattformen.
Im Zuge der Transaktion wurden sämtliche ausstehenden Aktien der NeuroX im Rahmen eines Aktientauschs in 140'000'000 neu ausgegebene Stammaktien eingebracht, wie Relief am Montag mitteilte. Die neuen Aktien werden ab sofort unter dem aktualisierten Tickersymbol MMTX an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Dabei beträgt die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien - ohne eigene Aktien - nach Abschluss der Transaktion 152'602'044.
Anfang Oktober haben Relief und Neurox den Zusammenschluss zu MindMaze angekündigt. Später stimmten im November die Aktionäre von Relief an einer ausserordentlichen Generalversammlung dem Vorhaben zu.
Nun beginne mit MindMaze ein neues Kapitel, wird Verwaltungsratspräsident Walid Hanna in der Mitteilung zitiert. Mit klinisch validierten Innovationen werde MindMaze von der Mission angetrieben, die neurologische Versorgung zu transformieren und dabei die eine kritische und seit langem bestehende Lücke bei der Wiederherstellung von Motorik und Kognition bei neurologischen Erkrankungen zu schliessen.
