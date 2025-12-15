Im Zuge der Transaktion wurden sämtliche ausstehenden Aktien der NeuroX im Rahmen eines Aktientauschs in 140'000'000 neu ausgegebene Stammaktien eingebracht, wie Relief am Montag mitteilte. Die neuen Aktien werden ab sofort unter dem aktualisierten Tickersymbol MMTX an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Dabei beträgt die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien - ohne eigene Aktien - nach Abschluss der Transaktion 152'602'044.