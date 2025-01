Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Nutrisens die Marketing- und Vertriebsaktivitäten für Golike in den europäischen Märkten. Zudem habe Relief seine bestehenden Vertriebsvereinbarungen mit Dritten für Golike in anderen Regionen an Nutrisens übertragen, während das Genfer Unternehmen seine Rechte in den Vereinigten Staaten behalte. Dort sei das Produkt exklusiv an Eton Pharmaceuticals lizenziert, heisst es.