Das Papier hat in diesem Jahr über ein Viertel verloren und sich damit ähnlich schwach entwickelt wie der kriselnde Stellantis -Konzern. Volkswagen kommt an der Börse mit einer in etwa ausgeglichenen Bilanz spürbar besser weg. Analyst Harald Hendrikse von der Citigroup sieht Chancen für den Kurs, sich wieder von einem «überverkauften» Niveau zu erholen. Doch am Kapitalmarkt Vertrauen zu bilden durch die Erfüllung von Prognosen werde voraussichtlich mehrere Halbjahre dauern.