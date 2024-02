Unter dem Strich verdiente der Autobauer 2,31 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Aufgabe des Geschäfts in Russland den Konzern in die roten Zahlen gedrückt und dem Pkw-Hersteller einen Verlust von 716 Millionen Euro eingebrockt. Analysten hatten für das abgelaufene Geschäftsjahr im Durchschnitt einen Überschuss von 3,52 Milliarden Euro prognostiziert.