Der französische Autobauer Renault hat im ersten Quartal gestiegene Verkäufe nicht in ein Umsatzplus ummünzen können. Konzernweit verkaufte das Unternehmen 564'980 Fahrzeuge und damit 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie es am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte.