Elektromotoren bestehen im Grundsatz aus einem Stator und einem Rotor, das ist der bewegliche Teil im Inneren des Gehäuses. Im Stator sind Magnete angeordnet, die häufig aus Seltenen Erden bestehen. Eine Reihe von Autobauern, darunter neben Renault auch BMW oder GM sowie Zulieferer, arbeiten allerdings an Elektromotoren, die ohne Seltene Erden auskommen, oder setzen diese Motoren bereits ein. Statt der Permanentmagnete aus Neodym und anderen Rohstoffen kommen hier Elektromagnete zum Einsatz. Derzeit kommen rund 70 Prozent der Seltenen Erden aus China, bei der Weiterverarbeitung hat die Volksrepublik sogar einen Marktanteil von etwa 85 Prozent.