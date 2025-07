Im ersten Halbjahr werde ein ausserordentlicher Verlust in Höhe von 9,5 Milliarden Euro infolge einer Wertminderung anfallen, kündigte Renault am Dienstag an. Nach einer seit zwei Jahrzehnten währenden Partnerschaft reduziert Renault schrittweise seinen Anteil an dem japanischen Autokonzern, der mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hat und um Liquiditätsbeschaffung bemüht ist.