Benko hat in den zwei Jahrzehnten des billigen Geldes Innenstadt-Trophäen wie kaum ein anderer eingesammelt — von Luxustempeln wie dem KaDeWe in Berlin und Selfridges in London über Hoteljuwelen wie das Bauer Palazzo in Venedig und das neue Park Hyatt als Wiener Sacher-Rivalen bis zum Art-Deco-Denkmal Chrysler Building in Manhattan.