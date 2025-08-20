3) Teures Langleberisiko

Ein Beispiel für die hohen Hürden, im Alter eine genügend hohe Rendite zu erzielen, ist das Langleberisiko: Für Vorsorgeeinrichtungen ist der Kapitalbezug die attraktivere Variante, stellen sowohl von Ah wie auch Lichtensteiger fest. Einerseits ist das Absichern des Langleberisikos teuer, andererseits sind die Pensionskassen mit einem hohen Rentneranteil stark eingeschränkt in der Wahl der Anlagen. Im Niedrigzinsumfeld werfen sichere Anlagen quasi eine Nullrendite ab.