Die Aktien des Berner Energieunternehmens BKW sind gefragt. Am Dienstag legt der Kurs im Vormittagshandel um 0,63 Prozent auf 160,10 Franken zu. Der Gesamtmarkt, gemessen am gemessen am Swiss Performance Index (SPI), stieg im gleichen Zeitraum um 0,45 Prozent auf 16'404 Punkte. Seit Jahresbeginn haben die Valoren von BKW bereits 5,93 Prozent und im 52-Wochen-Vergleich satte 16,22 Prozent zugelegt.