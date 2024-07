China als Hotspot der Kernenergie

Der Hotspot für Kernenergie liegt derzeit in China, wo 26 Reaktoren im Bau (was 44 Prozent der weltweit im Bau befindlichen Kernkraftkapazität entspricht) und weitere 41 geplant sind. Indien ist ein weiterer wichtiger Akteur, der seine Energieerzeugung durch Kernenergie erweitern möchte, jedoch sind die Pläne hier bei weitem nicht so ehrgeizig wie in China.