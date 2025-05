Seine Jahresziele bestätigte Rheinmetall «mindestens»: Der Umsatz soll um 25 bis 30 Prozent steigen, im militärischen Geschäft sogar um 35 bis 40 Prozent. Zugleich will der Konzern profitabler arbeiten: Die operative Ergebnisrendite soll auf rund 15,5 (Vorjahr: 15,2) Prozent zulegen. Aktuell geplante Rüstungsausgaben sind in der Prognose ausdrücklich noch nicht enthalten. Wenn sich diese konkretisieren, will Rheinmetall die Prognose aktualisieren, bekräftigte der Konzern. Und er ist weiter optimistisch: Das erste Halbjahr werde sich auf Basis der starken Zahlen für das erste Quartal «voll» im Rahmen der Prognose entwickeln, hiess es in einer Analysten-Präsentation.