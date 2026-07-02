Die Bestellung ‌umfasse Fahrzeuge, Munition und integrierte logistische Unterstützung. Rheinmetall liefere innerhalb von ​39 Monaten vier ​Skynex-Systeme. Die ​Auslieferung der ersten Batterie soll ‌21 Monate nach der Vertragsunterzeichnung erfolgen. Die weiteren Batterien ​folgten nacheinander, ​wobei jede ⁠Lieferung sechs Monate ​nach Abschluss der ⁠vorherigen geplant sei.