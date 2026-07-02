Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben einen Grossauftrag für sein Flugabwehrsystem Skynex an Land gezogen. Der Auftragswert eines internationalen Kunden betrage mehrere hundert Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Die Bestellung umfasse Fahrzeuge, Munition und integrierte logistische Unterstützung. Rheinmetall liefere innerhalb von 39 Monaten vier Skynex-Systeme. Die Auslieferung der ersten Batterie soll 21 Monate nach der Vertragsunterzeichnung erfolgen. Die weiteren Batterien folgten nacheinander, wobei jede Lieferung sechs Monate nach Abschluss der vorherigen geplant sei.
(Reuters)