Der Dax-Konzern erwartet angesichts des aktuellen Rüstungs-Booms bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanstieg auf dann rund 50 Milliarden Euro und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent, wie Konzernchef Armin Papperger einem Kapitalmarkttag des Unternehmens am Dienstag ankündigte. Zum Vergleich: 2024 hatte der Konzern noch knapp zehn Milliarden Euro erlöst und eine operative Marge von 15,2 Prozent erwirtschaftet.