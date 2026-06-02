Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich in Rumänien das grösste internationale Auftragspaket seiner jüngeren Unternehmensgeschichte gesichert. Der Nato- und EU-Staat bestellt Rheinmetall zufolge ein milliardenschweres Rüstungspaket, wie der Düsseldorfer Konzern am Dienstag mitteilte. Die Aufträge zur Fertigung von Gefechtsfahrzeugen, Flugabwehrsystemen, Munition und Munitionskomponenten sowie vier Marineschiffen beliefen sich auf einen Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro. Sie umfassen unter anderem knapp 300 Lynx-Panzer. Die entsprechenden Verträge seien bereits unterzeichnet.
Rheinmetall wird zur Realisierung der Aufträge seine bereits seit vielen Jahren in Rumänien vorhandenen Kapazitäten deutlich ausweiten und auch einen Technologietransfer gewährleisten. Ein Grossteil der Wertschöpfung erfolgt in Rumänien. Die Auslieferungen sollen 2028 beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein. «Dies ist ein bedeutender Erfolg für uns», sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. «Dies bestätigt auch unseren Anspruch, unsere Rolle als eine der industriellen Stützen der europäischen Sicherheitsvorsorge weiter auszubauen.»
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wird die westliche Rüstungsindustrie für die Stärkung der Streitkräfte gebraucht. Das Abrücken der US-Regierung unter Präsident Donald Trump von der Nato und der geplante Abzug von US-Truppen aus Deutschland dürften die Nachfrage aus Europa nach Waffen und Munition weiter ankurbeln.
(Reuters)