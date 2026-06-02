Rheinmetall wird zur Realisierung der ‌Aufträge seine bereits seit vielen Jahren in Rumänien vorhandenen Kapazitäten deutlich ausweiten und auch einen Technologietransfer gewährleisten. Ein Grossteil der ​Wertschöpfung erfolgt in Rumänien. Die Auslieferungen ​sollen 2028 beginnen und bis ​2030 abgeschlossen sein. «Dies ist ein bedeutender Erfolg für uns», sagte Rheinmetall-Chef ‌Armin Papperger. «Dies bestätigt auch unseren Anspruch, unsere Rolle als eine der industriellen Stützen der europäischen Sicherheitsvorsorge weiter auszubauen.»