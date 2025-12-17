Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft, über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Die nachbörsliche Kursreaktion der Aktie auf der Handelsplattform Tradegate war überschaubar. Seit langem gibt bei Rheinmetall die Rüstungssparte den Ausschlag über das Wohl und Wehe an der Börse.