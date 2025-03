Der Umsatz soll 2025 zwischen 25 und 30 Prozent zulegen, wie Deutschlands grösster Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse im Vorjahresvergleich um 36 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro. Rheinmetall hatte rund 10 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die operative Marge stieg 2024 auf 15,2 Prozent nach 12,8 Prozent im Jahr zuvor.