Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Destinus planen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung und Vermarktung von Raketensystemen im ‌grossen ⁠Stil. Das Joint Venture «Rheinmetall Destinus Strike Systems» solle ⁠in der zweiten Jahreshälfte 2026 gegründet werden und zu 51 Prozent ‌dem deutschen Konzern und zu 49 ‌Prozent seinem niederländischen Partner ​Destinus gehören, teilte Rheinmetall am Montag mit. Zum Programm zählten Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie. Das Angebot richte sich an Nato-Staaten und einen breiten internationalen Markt.