Konkret gehe es um die Modelle «ATACMS» und «Hellfire». Sie sollten im neuen Rheinmetall-Werk in Unterlüss gefertigt werden, das am Mittwoch offiziell eröffnet wurde. «Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüss verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum», sagte Göge.