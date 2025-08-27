Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin verhandelt mit Rheinmetall über die Produktion einiger seiner Raketen. «Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung», sagte Lockheed-Europachef Dennis Göge dem Magazin «Wirtschaftswoche».
Konkret gehe es um die Modelle «ATACMS» und «Hellfire». Sie sollten im neuen Rheinmetall-Werk in Unterlüss gefertigt werden, das am Mittwoch offiziell eröffnet wurde. «Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüss verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum», sagte Göge.
Die beiden Firmen kooperieren beim Bau von Flugzeugteilen. Im Frühjahr hatten sie eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion von Raketen unterzeichnet.
(Reuters)