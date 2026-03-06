Rheinmetall sieht sich durch den Iran-Krieg in ‌seinen ⁠Plänen bestätigt, die Raketenfertigung so schnell ⁠wie möglich auszubauen. Der stark wachsende Bedarf untermauere ‌die Entscheidung, neue ‌Kapazitäten zur Herstellung von ​Raketen oder Raketenmotoren zu schaffen, teilte der Konzern Rheinmetall am Freitag auf Anfrage mit.