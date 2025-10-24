Die Satelliten werden dem Bericht zufolge in Zusammenarbeit mit dem finnischen Start-up Iceye entwickelt und in Rheinmetalls Werk in Neuss gefertigt. Allerdings sei noch nicht geklärt, ob Rheinmetall oder die Bundeswehr selbst die Satelliten-Konstellation betreiben. Das könnte den Auftragswert verändern. Derzeit liegt das Projekt laut «Handelsblatt» dem Beschaffungsamt der Bundeswehr zur Prüfung vor. Der Haushaltsausschuss des Bundestages könnte der Finanzierung noch in diesem Jahr zustimmen.