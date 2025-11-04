«Wir sind im Augenblick in der finalen Verhandlung über einen grossen Munitionsvertrag. Das kann ein zweistelliger Milliarden-Bereich werden», sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber hinaus sei man mit der Bundesregierung in Verhandlungen über die Lieferung eines Satellitensystems. Von der deutschen Seite werde dieses Jahr gut bei den Rüstungsaufträgen. Der «grosse Hype» komme aber erst im nächsten Jahr, betonte Papperger.