Man habe sich mit Lürssen auf die Eckpunkte einer Übernahme der Naval Vessels Lürssen (NVL) geeinigt, teilte der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall am Sonntagabend mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Anfang 2026 angestrebt, stehe jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Mit der Übernahme erweitert Rheinmetall sein Portfolio um den Marineschiffbau und stärkt seine Position als führender Anbieter von Verteidigungstechnik in Deutschland und Europa.