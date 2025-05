Der Rheinmetall-Konzern, dessen Rüstungsgeschäft boomt, könnte sich bald von seinem zivilen Geschäft Power Systems trennen. «Rheinmetall erhält seit einiger Zeit Kauf-Anfragen von potenziellen Interessenten und führt mit diesen Gespräche», sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger in seiner im Internet veröffentlichten Rede für die virtuelle Hauptversammlung am 13. Mai. «Alle Anfragen werden ernsthaft geprüft», fügte er hinzu. Die Sparte, die Teile für die kriselnde Autoindustrie fertigt, gehöre nicht mehr zum Kerngeschäft des Konzerns, unterstrich er. Rheinmetall versuche, einzelne Werke der Sparte auf die Rüstungsproduktion umzustellen: «Wir wollen sie für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nutzbar machen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere Perspektive geben» Aktuell sei dies für die Standorte in Neuss und Berlin der Fall, bekräftigte er.