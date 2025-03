«Eine Epoche der Aufrüstung in Europa hat begonnen, die uns allen viel abverlangen wird», sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch laut Mitteilung in Düsseldorf. «Sie bringt uns bei Rheinmetall für die kommenden Jahre aber auch Wachstumsperspektiven, wie wir sie noch nie erlebt haben.» Für 2025 stellt Papperger allerdings vorerst weniger starke Steigerungen in Aussicht als im Vorjahr. Die Rheinmetall-Aktie stieg wegen der längerfristigen Perspektiven dennoch kräftig auf ein weiteres Rekordhoch.