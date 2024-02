Am kommenden Montag soll es zum symbolischen ersten Spatenstich für das rund 300 Millionen Euro schwere Projekt kommen, Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius werden dazu an dem Standort in Niedersachsen erwartet. Die Versorgung mit Munition sei von strategischer Bedeutung, betonte der Düsseldorfer Konzern. Rheinmetall sei sich seiner Verantwortung als führender Hersteller bewusst.