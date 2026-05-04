Konzern-Chef Armin Papperger hofft nun auf eine Aufholjagd im laufenden zweiten Quartal und hält an seinen Prognosen ​für das Gesamtjahr fest. Im zweiten Quartal werde sich das Umsatzwachstum deutlich beschleunigen, weil ​in der Sparte «Waffe und Munition» nach der Aufnahme der ​Produktion im spanischen Murcia höhere Auslieferungen zu erwarten seien und die Bundeswehr bereits vorproduzierte Militär-Lastwagen dann abnehmen werde, teilte das Unternehmen mit. ‌Unter dem Strich werde Rheinmetall im ersten Halbjahr einen «ähnlichen Wachstumspfad» wie im Vorjahr einschlagen, als der Umsatz um 37 Prozent nach oben schnellte. Für das Gesamtjahr bleibe es dabei, dass der Umsatz um 40 bis ​45 Prozent ​wachsen soll, bei einer operativen Umsatzrendite von rund ⁠19 Prozent. Rheinmetall sitzt nach eigenen Angaben auf Aufträgen über ​73 Milliarden Euro, das sind 31 ⁠Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Grosse Auftragseingänge für Kampffahrzeuge erwartet der Konzern etwa aus Italien ‌und Rumänien. Die vollständigen Quartalszahlen will Rheinmetall am Donnerstag veröffentlichen.