5) Swatch

Obwohl Swatch nicht zu den klassischen Luxuswerten gehört, hat der Uhrenkonzern in diesem Jahr unter den Schmuck- und Uhrenherstellern am stärksten überzeugt – mit einem Kursplus von 20 Prozent. Kostete eine Aktie zu Jahresbeginn noch 172 Franken, liegt der Kurs inzwischen wieder über 200 Franken – ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr 2024 erreicht wurde. Zusätzlichen Auftrieb könnte die neue Kollektion in Zusammenarbeit mit Audemars Piguet liefern, so die Einschätzung der Experten von RBC. Die Kooperation gilt als potenzieller neuer Wachstumstreiber.