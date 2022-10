Sehr gute Umsatzzahlen von LVMH, die am Dienstagabend in Paris publiziert wurden, nähren die Hoffnung auf bessere Geschäfte. Analyst Solca glaubt mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" an gute Drittquartals-Updates der Luxusgüterunternehmen, inklusive besserer Ausblicke noch für 2022. Analysten bei der Bank of America gehen von Umsatzsteigerungen von 15 Prozent in vergleichbaren Währungskursen aus. Die US-Bank favorisiert LVMH, Richemont und Hermès, sind aber auch positiv gestimmt bei Moncler, Prada, Watches of Switzerland und Swatch.