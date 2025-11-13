Wie geht es weiter mit den US-Zöllen?

Laut den Analysten ist es schwierig vorherzusehen, wie die US-Konsumenten auf höhere Preise wegen der Zölle von 39 Prozent jeweils reagieren oder seit Anfang August reagiert haben. Sollte es tatsächlich zu einer Erleichterung bei den US-Zöllen kommen, käme dies auch besonders den ausschliesslich in der Schweiz produzierenden Uhrenherstellern zugute. Nicht zuletzt, nachdem die Branche jüngst besonders auf den US-Markt angewiesen war angesichts der anhaltenden Konsumschwäche in China - der in Vergangenheit wichtigste Absatzmarkt.