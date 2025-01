Erste positive Signale: Bomberjacken für 17'500 Euro verkauft

Der Branchenführer LVMH gibt seine Ergebnisse am 28. Januar bekannt, der Gucci-Eigentümer Kering SA am 11. Februar und Hermes International SCA am 14. Februar. Burberry meldet seine Quartalsumsätze am 24. Januar. Es gab bereits einige positive Entwicklungen. Am Montag zeigten die Umsätze des italienischen Modehauses Brunello Cucinelli im vierten Quartal, dass die Nachfrage am äusserst wohlhabenden Ende des Spektrums anhält. Dort können sich Kunden Bomberjacken aus Kaschmir und Vikunja für 17'500 Euro (16'450 Franken) leisten.