Das oberste Ziel von Rieter war es in den letzten Monaten, trotz markant rückläufiger Umsätze nicht in die roten Zahlen zu rutschen. Das ist dem Winterthurer Unternehmen nicht zuletzt dank einem Sparprogramm gelungen, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Umsetzung des Performance-Programms «Next Level» habe zu einer «soliden» EBIT-Marge geführt.